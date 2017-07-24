23-летний житель Петербурга разбил голову матери и завернул тело в надувной матрас

В Санкт-Петербурге 23-летнего парня подозревают в убийстве собственной матери и попытке скрыть труп в надувном матрасе. Об этом региональных СМИ рассказали источники в МВД.

По информации правоохранителей, 16 апреля в 18 часов молодой человек начал конфликтовать с 44-летней матерью в квартире на проспекте Маршала Блюхера. Во время ссоры он до смерти забил её утюгом и гаечным ключом. Заметив, что родственница мертва, петербуржец спрятал тело в матрасе и сбежал из дома.

Труп безработной пострадавшей нашли лишь около 15:30 в четверг. На голове имеется смертельная черепно-мозговая травма. Полицейские провели необходимые следственные действия и оперативно задержали подозреваемого, который оказался сыном погибшей. В настоящее время предполагаемого преступника задержали и завели против него уголовное дело по признакам умышленного убийства.