В Липецкой области мать троих детей утопила четвертого в биотуалете

Жительница Липецкой области, мать троих детей, утопила новорожденную девочку в ведре биотуалета. Об этом 20 апреля рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

По информации правоохранителей, около месяца назад 33-летней женщине из Добринского района подошел срок рожать четвертого ребенка. Во время схваток она добралась до биотуалета, где успешно произвела на свет здоровую дочь. Однако мама посчитала малышку обузой и решила избавиться от неё, не выходя из туалета. Судебно-медицинская экспертиза доказала, что девочка умерла от утопления. Следственный комитет завел уголовное дело по признакам убийства новорожденного матерью.

Подозреваемая во время беседы со следователями рассказала, что уже растит троих детей не иждивении и не потянет ещё одного. Родственникам она сообщила, что ребенок скончался во сне. А от соседей и окружающих людей многодетная мать свою беременность ловко скрыла. Не вставала она и на учет в медицинское учреждение.

Районный прокурор Аркадий Гриненко заявил СМИ, что в настоящее время женщина находится под арестом. Вскоре ее психологическое состояние оценят эксперты.