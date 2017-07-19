В Пермском крае мужчина получил три года за изнасилование 23-летней знакомой‍

В Пермском крае мужчина получил три года лишения свободы за изнасилование 23-летней знакомой‍. Девушку он пригласил к себе домой в декабре прошлого года и надругался над ней, когда она не согласилась вступить с ним в интимные отношения.

Сотрудники Главного управления МВД по Пермскому краю сообщают о завершении следственных действий в отношении 35-летнего преступника. Согласно данным, которые они передают, мужчина был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей 23-летней знакомой.

В декабре минувшего года он решил пригласить девушку в гости. Когда она пришла, он предложил ей вступить в половой контакт. От такого интимного предложения она отказалась, однако ее партнер был настойчив. В итоге он силой заставил ее совокупиться с ним, а после отпустил. После произошедшего жертва подала заявление в полицию об изнасиловании, которое привело к наказанию обвиняемого в виде заключения в исправительной колонии.