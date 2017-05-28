В Новосибирске старик-извращенец три года снимал порно с несовершеннолетней девочкой. В 2014 году летом он первый раз ее изнасиловал, а через время начал записывать на видео ее тело и вновь неоднократно над ней надругался.

Сотрудники Главного управления МВД по Новосибирской области сообщают о случае, в ходе которого был задержан 59-летний житель административного центра с обвинением в изготовлении порно-материалов с участием несовершеннолетней девочки. Согласно данным, которые они сообщают, в возбужденном против него уголовном деле он проходит также как подозреваемый в ее изнасиловании.

Следователи подозревают, что первое преступление в отношении несовершеннолетней девочки старик-извращенец совершил в 2014 году. Позже он решил изготавливать порнографию с ее участием. Ему инкриминируют изготовление видеозаписей с ее голым телом. Кроме того, правоохранители уверенны, что обвиняемый еще не раз ее изнасиловал.