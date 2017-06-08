Житель Ставрополья совратил 9-летнюю дочь знакомых

В Ставропольском крае 39-летний мужчина обвиняется в сексуальном развращении малолетней дочери своих знакомых. Об этом рассказала пресс-служба регионального СУ СК.

По информации правоохранителей, в первых числах апреля 2018 года подозреваемый под предлогом угощения сладостями привез 9-летнюю девочку в город Невинномыск. Рядом с дачными участками СНТ "Восход" предполагаемый педофил начал насильно склонять её к сексуальным действиям. Ребенка спасла дачница, которая услышала детские крики и решила вмешаться.

Заметив нежеланного свидетеля, злоумышленник поспешил убежать прочь. Однако вскоре следователи выяснили личность подозреваемого и задержали его. Вскоре суд санкционировал арест. Сотрудники Следственного комитета уже предъявили вероятному насильнику обвинение и готовят уголовное дело для рассмотрения в судебном порядке.