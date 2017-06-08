"Непедагогично": в Омске воспитательница колледжа украла нетбук у студента

В Омске сотрудница Промышленно-экономического колледжа стащила нетбук у студента с целью личной наживы. Об этом 20 апреля рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, в феврале текущего года 65-летняя воспитательница Центра развития личности при ОПЭК проводила вечерний обход по общежитию. В рамках своих обязанностей, она заглянула в комнату пострадавшего и заметила внутри ценный гаджет, стоимость которого оценили в 5 тысяч рублей. Воспользовавшись отсутствием владельца, подозреваемая украла устройство, затем сдала его в ломбард, а вырученные средства пустила на личные нужды.

В связи с происшествием, педагог стала фигуранткой уголовного дела по признакам кражи с проникновением. Недавно зампрокурора Советского округа в Омске утвердил обвинение. Вероятная воровка частично созналась в преступлении и уже компенсировала деньги за похищенный нетбук. Материалы уже переданы для рассмотрения в Советском районном суде.