В Ленобласти мужчину от ограбления не спасло даже оружие

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали 21-летнего парня, который подозревается в разбойном нападении на 42-летнего мужчину. По данным пресс-службы ГУ МВД по Всеволжску и области, парень напал на мужчину, вооруженного пистолетом, он отобрал у него и оружие, и мобильный телефон.

Как сообщает пресс-служба местного ГУ МВД, 30 марта во Всеволжске на Преображенской улице случилось разбойное нападение. 42-летнего мужчину избили ногами и отобрали у него его травматический пистолет и мобильный телефон. С сильными травмами он был госпитализирован.

В ходе проверок полиция выявила подозреваемого. Им оказался 21-летний парень. У него уже изъяли пистолет и телефон, которые были отобраны у пострадавшего. Вещи отдали владельцу, пострадавшему от ограбления. Известно, что подозреваемый нигде не работает, против него возбудили уголовное дело по статье о разбое.