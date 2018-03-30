В Пензенской области полицейские смотрели, как инвалид убивает женщину

17 апреля в Пензенской области полицейские смотрели, как инвалид 1-ой группы убивает женщину в селе Лопатино. Как сообщили в Следственном комитете, в момент преступления сотрудники находились на территории домохозяйства.

Сотрудники Главного управления МВД по Пензенской области сообщают о случае, в ходе которого 17 апреля на глазах у полицейских произошло убийство женщины. Согласно информации, которую они передают, обвиняемым по делу проходит инвалид 1-ой группы, родной брат потерпевшей. Во время инцидента она находилась в его доме. Свидетелями происшествия стали ее сожитель, а также сотрудники внутренних дел.

Как удалось выяснить следователям, женщина вместе со своим сожителем приехала в гости к брату. Было застолье, в ходе которого она отходила от стола вместе с возлюбленным, а когда вернулась, то не смогла найти его телефон. Она была уверенна, что это ее брат забрал устройство, и устроила ему скандал. Он же вызвал полицию. Когда они прибыли, конфликт усугубился. Тогда женщина подошла к инвалиду, чтобы успокоить, однако взамен получила удар ножом в грудь. Она умерла от серьезной травмы и кровопотери. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.