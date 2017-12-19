Пьяный житель Прикамья вспорол живот своему отчиму-пенсионеру

В Прикамье 37-летний житель поселка Комсомольский, находясь в алкогольном опьянении, ударил своего 64-летнего отчима ножом в живот. У пострадавшего, сообщают в пресс-службе краевого МВД, проникающее ранение брюшной полости и повреждение кишечника, его госпитализировали.

Как сообщают в краевом МВД, житель поселка Комсомольский поссорился со своим отчимом-пенсионером. На момент ссоры 34-летний мужчина был пьяным. Пасынок взял нож и ударил им в живот своего отчима.

У пострадавшего сильные травмы, врачи сообщили о том, что пенсионер получил ранение брюшной полости и у него поврежден кишечник. Медики госпитализировали 64-летнего мужчину в больницу.

Сейчас следователи уже задержали подозреваемого в нападении на отчима мужчину. Он помещен в изолятор временного содержания. Уже известно, что по факту случившегося инцидента возбудили уголовное дело. 34-летнего мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своего отчима. Проверки и расследование продолжается. Детали и подробности случившегося уточняются.