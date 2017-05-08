На Камчатке бездомный рецидивист зарезал мужчину, приютившего его в своем доме

На Камчатке бездомный мужчина, имеющий несколько судимостей, подозревается в убийстве 38-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, который приютил маргинала у себя дома. По данным пресс-центра ГСУ СК РФ по региону, бездомный убил мужчину после того, как тот стал требовать приносить в дом еду и алкоголь.

Как сообщается, в Петропавловске-Камчатском 38-летний мужчина приютил у себя 45-летнего бездомного. 17 апреля мужчины распивали спиртное на импровизированном застолье. В ходе распития алкоголя хозяин дома стал обвинять своего гостя в том, что тот живет неподобающим образом. Мужчина заявил, что бездомный должен приносить в его дом спиртное и еду, на что маргинал сильно разозлился.

По данным следствия, бездомный взял нож и нанес хозяину дома множество ударов. Мужчина, приютивший маргинала, умер от сильных травм. Бездомный же, убив своего нового знакомого, оставил труп в доме и пошел пить спиртное уже с другими своими товарищами.

Сейчас уже возбуждено уголовное дело, бездомный подозревается в убийстве. По информации, у маргинала уже есть несколько судимостей, он привлекался по уголовным статьям, среди которых есть и статья о покушении на убийство. Если вина бездомного мужчины будет доказана, то ему может грозить до 15 лет тюрьмы.