"Станешь мужиком": В Кировской области отец заставлял 6-летнего сына пить водку и курить

В Опаринском районе Кировской области отец в течение двух дней издевался над своим шестилетним сыном, заставляя его пить водку и курить, чтобы "сделать из него мужика". Суд приговорил его к 10 месяцам исправительных работ, а ребенок оказался в больнице.

Как стало известно, в феврале текущего года отец шестилетнего мальчика часто злоупотреблял спиртным и создавал все условия для некомфортного проживания сына. Выяснилось, что он постоянно выражался матом в адрес ребенка, мешал ему спать и учиться, обзывал и всячески оскорблял.

Мальчик очень боялся своего отца, потому когда тот заставил его пить водку и курить сигареты, чтобы "стать мужиком", послушно согласился. В течение двух дней мужчина издевался над сыном, заливая в него алкоголь и заставляя курить, в результате чего ребенок оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции арестовали горе-отца и открыли на него уголовное дело, материалы которого передали суд. На суде было принято решение приговорить злоумышленника к 10 месяцам исправительных работ, также в настоящий момент решается вопрос о лишении его родительских прав.