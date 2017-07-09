В Воронежской области невменяемый мужчина вывез сожительницу в лес и до смерти ее избил

В Воронежской области 42-летний мужчина, признанный невменяемым, до смерти избил свою 40-летнюю сожительницу. Установлено, что житель города Лиски неоднократно бил свою сожительницу скалкой и сетевыми фильтрами, дело об убийстве уже передали в суд.

Как сообщается, в ноябре 2017 года мужчина находился в невменяемом состоянии. Он похитил свою сожительницы из квартиры ее матери.

Затем, он подъехал с ней к автомойке и стал ее бить. После, он заставил сожительницу идти с ним в лес. Там он бил ее по голове, конечностям и по туловищу.

От сильных травм женщина умерла на месте случившегося происшествия. Следователи установили, что мужчина часто бил свою сожительницу. Он применял к ней физическое насилие, для ударов мужчина использовал скалку, сетевой фильтр и даже цветочный горшок. По данным следствия, женщина неоднократно страдала от побоев, а мужчина не мог совладать со своим гневом.

Сейчас расследование уже завершено. Мужчину признали невменяемым, а дело отправили в суд. Предполагается, что его принудительно отправят на лечение.