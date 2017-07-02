В Петербурге на глазах у ребенка зарезали женщину из-за денег

В Санкт-Петербурге трое злоумышленников ворвались в квартиру и порезали ножом мужчину и двух женщина прямо на глазах у 4-летней девочки из-за крупной суммы денег. В результате произошедшего одна из пострадавших скончалась в больнице.

Как стало известно, в марте прошлого года один из мужчин узнал, что у его знакомых дома хранится достаточно большая сумма денег, потому рассказал об этом своим приятелям. Изрядно выпив, мужчины решили ограбить квартиру на улице Ивана Фомина и отправились "на дело". Там они разделились, наводчик остался следить, чтобы соседи не заметили воров, а двое его приятелей ворвались в квартиру.

Там они сразу же напали с ножом на двух женщин, которых порезали, а также принялись избивать мужчину, после чего его также порезали. Все это происходило на глазах у 4-летней девочки. После злоумышленники принялись искать деньги, однако им не удалось ничего обнаружить. Тогда они забрали два мобильных телефона, общей стоимостью в 26 тысяч рублей, и сбежали.

Одна из пострадавших женщин скончалась в больнице от полученных травм, о состоянии остальных пострадавших и ребенка ничего не сообщается. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, всех троих подозреваемых удалось задержать. Следователи уже завершили расследование и теперь преступники ожижают решения суда.