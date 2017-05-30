В Амурской области на автобусной остановке убили мужчину‍, есть видео

В Амурской области на автобусной остановке Благовещенска убили мужчину‍. Подтверждение тому, следы крови в районе Северной - Артиллерийской, местные жители вынуждены наблюдать до сих пор. В сети появилось видео с места событий.

Сотрудники Главного управления МВД по Амурской области сообщают о случае, в ходе которого на автобусной остановке на улице Северной - Артиллерийской был найден труп мужчины. Согласно информации, которую они передают, на нем были обнаружены следы насильственной смерти. По этой причине в отношении этого события возбуждено уголовное дело по 105 статье Уголовного кодекса об убийстве.

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как два мужчины подходят к остановке и начинают что-то обсуждать. Тот, кто опубликовал его, утверждает, будто это и есть убийца со своей жертвой. В региональном Следственном комитете ситуацию не комментируют, ссылаясь на то, что это навредит расследованию.

Между тем, жители Благовещенска возмущены, ведь на остановке остаются следы крови. Зрелище вынуждены наблюдать как взрослые, так и дети. Представители местной прессы обратились в следственные органы с вопросом о том, кто должен заниматься уборкой места, однако там лишь развели руками. Позже в мэрии города обещали заняться этим вопросом.