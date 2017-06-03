В Пензенской области парень сядет на 4 года за изнасилование малолетнего родственника

19-летнего молодого человека из Пензенской области осудили на 4 года за многократное изнасилование несовершеннолетнего родственника. Так 17 апреля объявила представитель регионального СУ СК Татьяна Махницкая.

Следователи выяснили, что подсудимый совершал насильственные действия сексуального характера по отношению к лицу, не достигшему совершеннолетия. Пострадавший пять раз стал жертвой насилия летом и осенью прошлого года.

Узнав об этом, Следственный комитет распорядился задержать мужчину и вскоре добился его ареста на время следствия. Во время судебного заседания правоохранители предоставили все необходимые материалы, подтверждающие вину обвиняемого. В связи с достаточным количеством улик, судья вынес приговор в 4 года лишения свободы в пределах колонии строгого режима. Решение пока законной силы не приобрело.