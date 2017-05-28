В пятницу 13-го в Омске мужчина убил женщину и надругался над телом с помощью электропилы

В пятницу 13-го в Омске 44-летний мужчина убил женщину и надругался над ее телом с помощью электропилы, ножа и ножовки. Обвиняемый заключен под стражу, вскоре по его делу будет произведен суд.

Сотрудники Главного управления МВД по Омской области сообщают о случае, в ходе которого был задержан подозреваемый 44-летний мужчина по делу о жестоком убийстве и надругательстве над телом. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован в пятницу, 13-го октября 2017 года. Жертва была знакома с нападавшим, в день Х они находились в одной квартире.

Как удалось установить следователям, между знакомыми произошел конфликт, который привел в ярость мужчину. Он схватил топор и ударил им по голове женщину. В результате она умерла от потери крови и серьезного ранения, однако на этом убийца не остановился. Используя указанные выше инструменты, он надругался над телом. Позже он был задержан.