В Нижегородской области 17-летний инвалид ранил соседа ножом из-за грязи

В поселке Володарском районе Нижегородской области 17-летний инвалид ударил соседа ножом из-за непорядка в общежитии. Об этом 17 апреля уведоимили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По информации правоохранителей, несовершеннолетний житель поселка Решетиха устроил скандал с 44-летним мужчиной, проживающим по соседству. Подозреваемый возмутился оставленной на кухне грязной посудой и загрязнением общих помещений. В итоге конфликта он ударил старшего оппонента ножом в область грудной клетки, а затем сбежал.

Травмированного жильца госпитализировали и оказали медицинскую помощь. По заключению врачей, пострадавший получил тяжелое ранение. Вскоре безработного подростка задержала полиция. Он полностью признался в совершенном правонарушении и стал фигурантом уголовного дела, материалы которого у переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.