В Арзамасе живодер вырвал головы котятам и переломал ребра кошке

В Арзамасе Нижегородской области пьяный мужчина жестоко убил кошку и ее троих котят. Инцидент произошел в квартире его сожительницы, которая тут же обратилась в полицию.

Как стало известно, 32-летний мужчина пришел домой к своей сожительнице в состоянии алкогольного опьянения. Внезапно его стали раздражать кричащие котята, он набросился на них и стал убивать. Первым двум котятам он оторвал головы, а третьему - вырвал голову и лапки.

Очередь дошла и до их матери, которая с ужасом наблюдала за происходящим. Живодер схватил кошку и стал сдавливать ее до тех пор, пока не переломал ей все ребра. Животные скончались на месте, а сожительница мужчины сразу же обратилась в полицию.

Так как у него имелась незакрытая судимость, его тут же взяли под арест, где он пробудет до окончания расследования и решения суда.