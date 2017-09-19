В Курской области мужчина изгнал "нечистую силу" из матери, отрезав ей голову и вырезав сердце

В Курской области 27-летний мужчина изгнал "нечистую силу" из 63-летней матери, отрезав ей голову и вырезав сердце. Житель села Нижнее Гурово сам признался в преступлении, совершенном 5 апреля, обратившись к соседям, которые позже вызвали полицию.

Сотрудники Главного управления МВД по Курской области сообщают о случае, в ходе которого был задержан мужчина за жестокое убийство матери. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован 5 апреля текущего года. Молодой человек помещен под стражу, вскоре ему придется пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Он сам признался правоохранителям в убийстве и рассказал об обстоятельствах, которые сопровождали инцидент. По словам мужчины, он понял, что в его пожилую мать "вселилась нечистая сила", поэтому решил ее "изгнать". Ради этого он нанес ей множество ударов ножом, после чего отрезал голову и вырезал сердце. Позже орган от вставил ей обратно в грудь. Когда он закончил свое дело, то поспешил рассказать об этом соседям. Прибывшие на место происшествия правоохранители увидело окровавленное расчлененное тело. Выяснилось, что сын убитой страдал от шизофрении и был признан инвалидом второй группы по психическому заболеванию.