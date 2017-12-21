Житель Тюмени расстрелял младшего брата на СТО

В Тюмени 45-летний горожанин подозревается в покушении на жизнь своего брата, которое произошло 13 апреля на СТО. Так уведомили в пресс-службе областного СУ СК.

По данным следователей, два брата поссорились в стенах станции техобслуживания автомобилей. В ходе бытового конфликта старший родственник достал пистолет и многократно выстрелил в 37-летнего пострадавшего. Затем он попросил персонал предприятия вызвать раненному "скорую помощь" и сбежал.

Жертву инцидента госпитализировали с тяжелыми огнестрельными ранениями и поместили в реанимацию. Правоохранители задержали подозреваемого, и вскоре суд санкционировал его арест. Сотрудники следственного отдела Ленинского округа продолжают расследование обстоятельств и сбор необходимых улик в рамках уголовного дела о покушении на убийство.