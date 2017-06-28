Под Волгоградом 80-летний дачник нашел в мусоре мешок с расчлененным мужчиной

В Городищенском районе Волгоградской области 80-летний дачник обнаружил мешок с расчлененным мужчиной. Страшную находку пенсионер сделал в мусорном баке и видел, кто оставил улики в том месте.

Как стало известно, в воскресенье, 15 апреля, 80-летний дачник находился неподалеку от мусорных баков как вдруг заметил подъезжающую шикарную иномарку и мужчину, который из нее вышел. В руках он нес белый полиэтиленовый мешок, который бросил в бак и тут же скрылся.

Пенсионеру данный мужчина показался подозрительным и он поспешил проверить, что же он выбросил. Раскрыв мешок, дачник едва не потерял сознание, так как был весьма шокирован увиденным. На дне мусорного пакета находились отрубленные голова мужчины, кисти рук и фрагменты предплечий. О своей находке пенсионер тут же сообщил в полицию и оказал полное содействие следствию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, правоохранители выясняют, кому принадлежат отрубленные конечности, а также устанавливают личность возможного преступника и пытаются восстановить полную картину произошедшего инцидента.