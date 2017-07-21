"Пей-водка!": житель Санкт-Петербурга насмерть отравил отца метиловым спиртом и сжег

Житель Санкт-Петербурга под видом водки насмерть отравил отца метиловым спиртом, а затем сжег в лесу. Об этом 16 апреля уведомляет пресс-служба областной прокуратуры.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в апреле 2016 года на территории Московского района. Осужденный в собственный День рождения налил ядовитое вещество в бутылку из под водки и отдал её отцу, как привычный ему напиток. Убедившись, что пострадавший употребил яд, убийца прижал жертву ногой к матрасу и поместил подушку на лицо, мешая двигаться до наступления смерти от отравления.

Убив отца, мужчина решил скрыть следы преступления. Для этого он позвал себе в помощь товарища, который в тот момент также находился в квартире. Сообщники на автомобиле увезли тело в лес в пределах региона и бросили в яму. Затем обвиняемый поджег останки. Соучастник пообещал ничего о произошедшем не рассказывать.

Спустя время представители власти раскрыли убийство и схватили подозреваемого. В итоге сын покойного получил в суде 9 лет колонии строгого режима и штрафу родным в виде 500 тысяч рублей. Его помощнику также назначили штраф, однако из-за длительного заключения под стражей во время расследования, мужчину освободили от этого наказания.