Убийца женщины из Верхней Пыжмы замучил ещё 7 жертв

Обвиняемый в убийстве жительницы Верхней Пыжмы Свердловской области подозревается в жестоких преступлениях против ещё 7 женщин. Так 16 апреля рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

По информации правоохранителей, 35-летний уроженец Екатеринбурга совершил 8 преступлений с 2004 по 2017 год. Предполагается, что мужчина совершал преступления сексуального характера против 8 пострадавших, две из которых были несовершеннолетними подростками. Три женщины скончались от ранений, нанесенных подозреваемым в 2004-м, 2005, 2017 годах на территории Верхней Пыжмы, Орджоникидзевского и Нижнесергинского района. В 2012 одну из жертв спасла бдительность прохожих. Предполагаемый злоумышленник пытался убить её отверткой, нанося множества ударов. Однако двое мужчин услышали крики и отпугнули маньяка, который успешно скрылся.

Как сообщает Следственный комитет, последнее нападение произошло 15 апреля прошлого года и стало поводом для уголовного дела, в рамках которого обвиняемого удалось задержать. Следствие полагает, мужчина увел женщину в подвал, угрожая ножом, а затем изнасиловал. Насытившись, он 40 раз ударил жертву ножом, вырезал гениталии, а останки бросил в лесу неподалеку от Серовского тракта.

Стоит отметить, что задержанный признался в своих действиях и уже получил материалы для ознакомления. Ему инкриминируют 8 статей Уголовного кодекса РФ. Среди них, убийство, покушение, изнасилование, сексуальном насилии, угроза расправы, надругательство над покойными, уничтожении имущества и разбое. У последней жертвы остался 5-летний сын.