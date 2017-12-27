В Ярославской области житель дома престарелых зарезал старшего пенсионера

В Ярославской области 12 апреля 69-летний житель дома престарелых из Туношны зарезал старшего соседа из-за длительной вражды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

По информации правоохранителей, подозреваемый и 77-летний пострадавший давно питали друг к другу взаимную неприязнь. В день инцидента пенсионеры в очередной раз затеяли ссору. В ходе разговора на повышенных тонах один из противников схватил нож и ударил оппонента в живот.

Раненного старика доставили в медучреждение, однако врачи спасти ему жизнь не сумели. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по признакам нанесения тяжких травм, спровоцировавших гибель. В настоящее время предполагаемый убийца ограничен подпиской о невыезде.