В Севастополе сосед чуть не убил 87-летнюю пенсионерку из-за печеночной колбасы

В Севастополе мужчина избил 87-летнюю пенсионерку из-за 300 грамов печеночной колбасы, стоимостью 82 рубля. Как оказалось, дома у него было застолье, а закуски не хватало, потому он и пошел на такой отчаянный шаг.

Как стало известно, мужчина встретил пожилую соседку около подъезда и предложил ей помочь донести сумки с продуктами. Как только они подошли к квартире, он тут же набросился на женщину, принялся ее избивать и забрал палку печеночной колбасы, весом в 300 граммов.

Дальнейшее поведение соседа шокировало пенсионерку. Она стала звать на помощь, а тот сделал вид, что он только что пришел и стал расспрашивать пенсионерку о том, что произошло и кто ее избил.

После инцидента злоумышленник вернулся в свою квартиру и положил на стол палку колбасы, о чем в полиции рассказала его знакомая, присутствующая на застолье.

В результате избиения 87-летняя женщина получила сломанный нос, а также многочисленные синяки и ушибы. Суд приговорил циничного преступника к 6 годам лишения свободы, кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.