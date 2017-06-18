Житель Архангельска пытался поджечь три дома с целью согреться

В Архангельске 24-летнего мужчину обвиняют в попытке умышленного поджога трех домов. Об этом 16 апреля рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Заместитель городского прокурора подписал обвинение по уголовному делу. По информации правоохранителей, пьяный подозреваемый пытался учинить серию пожаров в поселке Первых Пятилеток. Ночью 29 октября прошлого года молодой человек пробрался в бойлерную первого корпуса жилого здания №2 на улице Красных Маршалов. Внутри он специально воспламенил коробку из картона с горючими предметами внутри.

Известно, что обвиняемый также намеревался уничтожить огнем дома №1 по улице Красных Маршалов и №4 по Пушкинской. В этих случаях он залезал на чердаки и разводил там костры. Из-за своевременному вмешательству жильцов ни один из пожаров не нанес существенного ущерба. Горожане замечали источники пламени и быстро гасили их.

Во время беседы с полицейскими задержанный утверждал, что при помощи огня хотел просто немного согреться. Однако стражи порядка увидели в его действия злой умысел уничтожить здания, а потому решили привлечь мужчину к ответственности. По результатам экспертизы психиатры никаких отклонений не выявили. Обвинители направили материалы в суд Соломбальского района. Тем временем руководство управляющей компании по обслуживанию домов получило представления Следственного комитета. Ведь доступ в тепловой узел и на чердаки должен быть заблокирован замками. Именно из-за их отсутствия обвиняемый беспрепятственно проникал внутрь.