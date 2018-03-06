В Омской области мужчина зарезал товарища, чтобы защитить гостя от избиения

Житель деревни Ашеваны Омской области, предположительно, зарезал своего нетрезвого товарища, который избивал другого гостя. Так рассказал Матвей Заливин, сотрудник Тарского межрайонного отдела областного СУ СК.

По информации источника, инцидент произошел ночью 14 апреля на территории Усть-Ушимского района. Дома у 55-летнего подозреваемого собралась компания знакомых, которые отдыхали с употреблением алкогольных напитков. После продолжительного застолья между двумя собеседниками возник крупный конфликт, который привел к гибели 31-летнего человека.

Предполагается, что ближе к утру два собутыльника начали обсуждать дела минувших дней. Один из них обвинил второго: тот не выполнил обещание помочь по хозяйству. Началась потасовка. Владелец жилья бросился разнимать дерущихся - и тогда погибший атаковал его. В итоге хозяин взялся за нож и ранил напавшего в спину. Получив травму, мужчина ещё недолго буйствовал, а затем ушел из здания. Позднее соседи обнаружили его труп на улице и сообщили в правоохранительные органы.

По факту инцидента Следственный комитет завел против подозреваемого уголовное дело по признакам нанесения смертельных травм. Расследование продолжается.