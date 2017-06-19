На Урале нашли мертвую сотрудницу полиции в ее личном кабинете

На Урале нашли тело сотрудницы полиции прямо в ее личном рабочем кабинете. По некоторым данным, на теле погибшей обнаружили огнестрельное ранение.

Как стало известно, в субботу, 14 апреля, в отделении полиции по Еткульскому району Челябинской области обнаружили тело женщины, которая там работала. Сообщается, что майора полиции с огнестрельным ранением нашли в ее личном кабинете, кто является убийцей в настоящий момент неизвестно.

В настоящий момент сотрудники полиции ведут проверку в связи со смертью 35-летней майора полиции, идет выяснение всех обстоятельств произошедшего ЧП. На место инцидента выезжало начальство регионального управления МВД.