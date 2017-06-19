В Петербурге нашли тела зверски убитых влюбленных

В Петербурге во Фрунзенском районе Купчино обнаружили тела мужчины и женщины, которых зверски убили. Погибших обнаружили в субботу, 14 апреля, однако стало известно, что влюбленных убили уже давно.

Буквально недавно правоохранителям удалось обнаружить тела мужчины и женщины в одной из квартир по проспекту Славы. В ходе расследования и экспертизы тел погибших удалось выяснить, что зверское убийство произошло уже давно, о чем говорило то, что трупы начали разлагаться. На телах погибших были обнаружили многочисленные колото-резанные раны на различных частях тела.

Правоохранителям удалось выяснить, что 56-летний мужчина и 46-летняя женщина являлись сожителями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции ведут расследование и выясняют все обстоятельства случившегося.