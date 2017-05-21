Месть огнем: житель Смоленской области после ссоры поджег дом вместе с женой

В Сафонове Смоленской области 63-летний мужчина после семейного конфликта поджег свой дом вместе с супругой. Об этом 13 апреля рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Местный житель пришел домой в нетрезвом состоянии и тут же начал ссориться с женой. После словесной перепалки он рассердился и выбежал на улицу, где выплеснул керосин на часть дома и воспламенил его. Пожар вовремя заметила соседка. Она взяла телефон и уведомила хозяйку здания, а также отправила сигнал пожарным. Вскоре сотрудники МЧС устранили огонь. Пострадала исключительно наружное покрытие угла.

После задержания мужчина заявил, что просто хотел отомстить благоверной, на которую, к слову, и оформлено здание. Против пожилого задержанного завели уголовное дело по признакам повреждения чужого имущества. За это его могут лишить свободы сроком до 5 лет.