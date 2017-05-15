В Брянской области три рецидивиста пытками добивались денег от жертвы

Три рецидивиста из Стародубского района пытками добивались денег от местного жителя во время разбойного нападения. Так 12 апреля уведомила пресс-служба Брянской областной прокуратуры.

По информации ведомства, 5 июня 2017 года ранее судимые мужчины 17, 24 и 47 лет незаконно проникли в один из домов деревни Чубковичи. Они схватили хозяина, связали его и долгое время выпытывали информацию о месте хранения ценностей с применением жестоких методов физического воздействия. Под пытками пострадавший упал в обморок. После этого преступники собрали в жилище ценные предметы общей стоимостью порядка 60 тысяч рублей и скрылись.

Правоохранительные органы провели расследование и вычислили разбойников. Во время суда самому старшему из них назначили в наказание семь лет строгого режима, 24-летнему - семь лет и два месяца. 17-летний соучастник разбоя из-за юного возраста отделался тремя годами и девятью месяцами колонии.