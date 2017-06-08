В Башкирии мужчина назвал женщину ведьмой и устроил над ней самосуд. Ему показалось, что именно она сожгла дом его матери, поэтому убил ее и несколько дней держал тело за дровником сгоревшего дома на соседнем участке.

Сотрудники Следственного комитета по Республике Башкирия сообщают о случае, в ходе которого мужчина устроил над женщиной, которую считал ведьмой. Согласно данным, который они предоставляют, он совершил преступление в сентябре прошлого года, с тех пор шло разбирательство. Против него было возбуждено уголовное дело, а в ходе последнего заседания суда ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет и трех месяцев.

Оказалось, что мужчина уже давно подозревал женщину в поджоге дома его матери. В сентябре он встретился с ней у соседей и, выведя ее на улицу, вступил с ней в конфликт. Она извиняться не стала и в ответ "укрыла" мужчину нецензурной бранью. В ярости он начал ее бил, а после сходил за ножом на кухню и перерезал ей горло. "Ведьма" умерла не сразу, и мучалась, истекая кровью.

После этого он спрятал труп за дровником сгоревшего дома на соседнем участке. Там он пролежал около суток, а после убийца перенес его в свой погреб. Через несколько дней, решив его спрятать лучше, он положил его в мешок и вывез в овраг, где выкинул и слегка присыпал землей. Позже преступление раскрылось, когда участковый полицейский напрямую спросил совершившего, виновен ли он.