В Тюменской области молодой мужчина избил и изнасиловал односельчанку

В Тюменской области молодого мужчину из Викуловского района подозревают в жестоком изнасиловании 44-летней женщины. Об этом уведомляет пресс-служба регионального СУ СК.

По информации правоохранителей, 9 апреля выпивший 29-летний мужчина решился на преступление сексуального характера. Он отправился к зрелой женщине, которая живет с ним в одной деревне, с целью наладить интимные отношения. Однако пострадавшая не прониклась предложением заняться сексом и отказала подозреваемому, за что получила удар по лицу и была изнасилована.

Вскоре после нарушения сексуальной неприкосновенности, жительница деревни отправилась в полицейское отделение и написала заявление против предполагаемого насильника. Тюменца оперативно задержали. Следователи добиваются его помещения под арест и продолжают изучать обстоятельства инцидента в рамках начатого уголовного дела.