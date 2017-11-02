Задушил и уснул: из-за спора житель Саратовской области убил собутыльника штанами

12 апреля в Саратовской области 33-летний житель, предположительно, спорил с товарищем из-за физического превосходства и задушил его брюками. Так рассказали в пресс-службе СУ СК по региону.

По информации правоохранителей, инцидент произошел примерно в 2 часа ночи в процессе употребления алкогольных напитков на территории поселка Каменский в Красноармейском районе. Двое знакомых выпивали в квартире, которая оформлена на бабушку подозреваемого. Во время беседы мужчина начали выяснять, кто же из них более физически развит. В ярости один из спорщиков схватил штаны и затянул их вокруг шеи 27-летнего оппонента. Завязав узел, хозяин жилья попросту отправился спать, пока гость задыхался.

Утром предполагаемый убийца увидел последствия своих поступков и тут же рассказал о произошедшем в полицию. Он лично пришел в участок, где и был задержан. Выслушав историю, следователи завели уголовное дело по признакам убийства и вскоре составили обвинение. Пока расследование преступления продолжается. Следственный комитет назначил серию судебно-медицинских экспертиз и ожидает их результаты. Вскоре решится вопрос о необходимой мере пресечения.