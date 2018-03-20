В Улан-Удэ женщина зарезала пьяного сожителя, защищаясь от ударов

В сентябре 2017 года жительница Улан-Удэ пыталась защититься от избиения сожителем и случайно зарезала его ножом. Подробности инцидента рассказала пресс-служба Октябрьского городского суда.

По информации правоохранителей, пьяный гражданский супруг напал на свою нетрезвую же возлюбленную и пять раз ударил её в область корпуса и головы. Чтобы усмирить буйного сожителя, подозреваемая взяла на кухне нож и сильно ткнула им в агрессора. Удары пришлись в грудь и шею. Отбившись и заметив последствия своих поступков, она сразу же обратилась в "скорую помощь". Медики оперативно прибыли на вызов и спасли жизнь пострадавшему.

Полиция задержала подозреваемую. Во время допроса та частично признала свою вину и отметила, что не намеревалась убить партнера, а лишь напугать и отвадить его. В итоге районный суд учел частичное признание, а также алкогольное опьянение, как отягчающий фактор, и назначил подсудимой 6 с половиной лет колонии общего режима. Правозащитники преступницы пытались обжаловать решение в республиканском Верховном суде, однако апелляцию не удовлетворили.