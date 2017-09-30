Нетрезвая теща из Дзержинска пыталась зарезать спящего зятя из-за обиды

В Дзержинске Нижегородской области пьяная теща из-за семейной обиды попыталась зарезать дремлющего зятя ножом. Так 12 апреля уведомила пресс-служба регионального Следственного управления СК.

По информации правоохранителей, покушение произошло в ночь на 25 ноября 2017 года. 34-летний мужчина лег спать в квартире на Октябрьской улице. В это время 57-летняя пенсионерка находилась в нетрезвом состоянии. Она вспомнила оскорбления своего родственника и решила воспользоваться его беспомощным состоянием для жестокой расправы. Пожилая женщина взяла на кухне нож для разлеки мяса и пошла убивать зятя.

Получив удар в шею, тот проснулся и сумел толкнуть подозреваемую прочь от себя. Благодаря решительным действиям он сумел избежать второго ранения, которое могло стать летальным. Отбившись от тещи, пострадавший обратился в бригаду "скорой помощи", которые обработали рану и спасли ему жизнь. Женщина же стала фигуранткой уголовного дела о покушении на убийство. Во время допроса она полностью признала свою вину. Материалы дела уже переданы в суд.