Тюменец три дня прятал на балконе убитого собутыльника

В Тюмени мужчина, предположительно, убил своего товарища ножом и молотом, а затем три дня хранил труп на своем балконе. Об этом рассказала пресс-служба регионального СУ СК.

10 апреля горожане обнаружили мертвого человека рядом со зданием №10 по улице Домостроителей. Следователи начали уголовное дело по факту убийства, потому что на теле 40-летнего пострадавшего осталось много специфических травм. Вскоре они вычислили подозреваемого: тюменца 1959 года рождения.

Сотрудники Следственного комитета выяснили, что покойный умер 7 апреля в квартире дома, рядом с которым нашли труп. Он употреблял там алкогольные напитки вместе со своим новым знакомым с работы. Мужчины познакомились несколько недель назад и начали общаться. Однако во время последнего застолья между товарищами возник конфликт. По версии следствия, обвиняемый ударил жертву по голове молотком, а затем добил ножом. От полученных травм последний умер сразу.

Но предполагаемый злоумышленник не торопился избавляться от тела. Он оттащил его на балкон и прятал там три дня, чтобы затем незаметно вынести его на улицу. Следователи определились с картиной происшествия и добились ареста подозреваемого. Сейчас ему уже выдвинули обвинение в убийстве.