В Карелии мужчина пытался сжечь пса за укус возлюбленной

В Карелии мужчину подозревают в попытке сжечь заживо домашнего пса, который укусил его возлюбленную. Так рассказали в пресс-службе городского суда Костомукши.

По информации Следственного комитета, домашняя собака из-за неизвестных факторов укусила сожительницу подозреваемого. Мужчина пожелал жестоко отомстить животному. Ночью он пришел к частному участку, на котором проживает животное, и через наружную калитку и щедро полил деревянный вольер бензином из канистры, которую предусмотрительно захватил с собой. Затем предполагаемый злоумышленник проник во двор, загнал пса в облитый горючим барьер, закрыл его внутри и поджег конструкцию.

Правоохранители утверждают, что поджигателю не удалось полнотью реализовать свои планы из-за независящих от него факторов. В итоге хозяин двора понес убытки в размере 25 тысяч рублей. В связи с этим против горожанина завели уголовное дело по признакам умышленного покушения на уничтожение чужой собственности через поджог. Материалы дела следователи уже передали для рассмотрения в суде.