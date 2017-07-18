В Ленобласти мужчина пришел на День рождения и задушил именинника

В Ленинградской области мужчину обвиняют в удушении 33 -летнего товарища, к которому он пришел на День рождения. Так 12 апреля рассказала пресс-служба регионального Следственного управления СК.

По информации правоохранителей, инцидент произошел 7 октября в одном из населенных пунктов региона. Покойный справлял свой День рождения в кругу друзей и семьи, расположившись внутри сельскохозяйственной постройки. Как водится, гости употребляли алкогольные напитки. В ходе праздника именинник поссорился с одним из приглашенных. Произошла потасовка, и подозреваемый посредством физической силы перекрыл противнику доступ воздуха и задушил его.

Представители ведомства отмечают, что обвиняемый уже имеет судимость за ранее совершенное преступление. Против него завели уголовное дело, материалы которого уже переданы в суд.