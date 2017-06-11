В Северодвинске женщина зарезала буйного сожителя во время обороны

12 апреля в Северодвинске горожанка, предположительно, зарезала нетрезвого сожителя, который первым напал на неё с ножом в руках. Об это рассказали в пресс-службе СУ СК по Архангельской области.

В четверг ночью правоохранители обнаружили в доме на улице Кирилкина труп 38-летнего мужчины с ножевым ранением в области грудной клетки. Выяснилось, что покойный ранее был судим за различные преступления. В связи со смертью человека представители власти возбудили уголовное дело и начали расследование. Вскоре подозрение пало на ровесницу жертвы, которая проживала вместе с ним.

Во время допроса женщина рассказала свою версию произошедшего. По словам сожительницы, мужчина регулярно пил спиртное до сильного опьянения, а тогда впадал в буйство и бил её. Во время последнего приступа агрессии он схватил нож и намеревался нанести увечья подозреваемой. Та активно защищалась. В какой-то момент она отняла нож и ударила им в грудь нападавшего. Учитывая слова задержанной, Следственный комитет продолжает проверять обстоятельства вероятного убийства.