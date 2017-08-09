В Москве трое мужчин изнасиловали женщину в её квартире

Следственный комитет Москвы добивается у суда ареста трех подозреваемых в изнасиловании женщины, которое произошло в юго-западной части столицы. Так 12 апреля сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ.

По информации правоохранителей, мужчины совершили с пострадавшей насильственные действия сексуального характера. В момент преступления группа предполагаемых насильников вместе с жертвой находились в квартире последней, расположенной в доме на улице Профсоюзная.

Теперь следователи обвиняют задержанных по части 2 статьи 132 Уголовного кодекса. Они ходатайствуют помещении их под арест на время дальнейшего расследования.