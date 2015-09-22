В Томской области санинтарка интерната сломала бедро ребенку-инвалиду

Бывшую санитарку интерната в Тунгусово Томской области обвиняют в жестоком избиении несовершеннолетнего инвалида. Так рассказала пресс-служба регионального СУ Следственного комитета.

По информации правоохранителей, ранее подозреваемая исполняла обязанности по уходу за детьми в интернате. В феврале текущего года она из личной неприязни воспользовалась физическим превосходством над больным ребенком и нанесла ему тяжкий вред здоровью. Сотрудница, держа за руку и ногу, принесла мальчика в комнату и бросила на диван, чтобы нанести несколько ударов. Затем она переместила пострадавшего к кровати, где ещё раз с силой бросила. Во время падения он сломал себе левую бедренную кость в закрытой форме.









Против обвиняемой завели уголовное в связи с причинение тяжких трав по неосторожности в процессе недобросовестного исполнения рабочих обязанностей. Вскоре её уволили из "Тунгусовского дома-интерната". Следователи уже завершили расследование. Они направили в Молчановский суд собранные материалы и обвинительное заключение из прокуратуры. Судья может назначить женщине до 4 лет лишения свободы.