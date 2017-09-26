В Чувашии мужчина убил пенсионерку за то, что не смог ее изнасиловать

В Чувашии мужчина убил пенсионерку после того, как не смог ее изнасиловать. Отмечается, что пенсионерка дала насильнику отпор, из-за чего он придушил ее платком.

Как стало известно, в августе прошлого года 52-летний мужчина на остановке заметил одинокую пенсионерку, которая вышла из автобуса и направилась домой. Злоумышленник проследил за ней до безлюдного места и набросился на 66-летнюю женщину с целью изнасилования. Просто так жертва сдаваться не собиралась и дала отпор преступнику.

Разозлившись из-за того, что изнасилование не удалось, мужчина начал бить пенсионерку, а затем набросил ей на шею платок и задушил. Бездыханное тело женщины он бросил там же, где и совершил нападение.

Преступника удалось разыскать благодаря свидетельствам очевидцев, которые сообщили, что в тот день видели на остановке подозрительного мужчину. Было возбуждено уголовное дело, материалы которого уже передали в суд. По факту произошедшего суд вынес решение о заключении подсудимого под стражу на 18 лет, с отбыванием наказания в колонии особого режима.