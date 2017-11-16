В Подмосковье сообразительный убийца заморозил три трупа, чтобы их легче было расчленить. На жестокий поступок он пошел из-за того, что один из его жертв, мужчина, обвинил его в краже десяти тысяч рублей.

Сотрудники Главного управления МВД по Московской области сообщают о случае, в ходе которого накануне на огородном участке одного из частных домов в деревне Меньшово Раменского района были найдены останки трех тел, двух мужчин и одной женщины. Их тела была расчленены и закопаны под снегом, однако недавно снег начал сходить и обнажил следы скрытого преступления. Тогда правоохранители и начали расследование, после чего вышли на след 56-летнего мужчины, работавшего таксистом и некоторое время проживавшего вместе с убитыми.

В январе 2018 года мужчину выгнала из дома жена, и он стал искать жилище. Он вспомнил о своих знакомых, которые вместе работали на стройке и попросился пожить с ними в съемном доме. После многочисленных просьб они пустили его и прожили с ним в относительно мирных отношениях около месяца, однако потом у одного из строителей пропали десять тысяч рублей и он обвинил таксиста в краже.

Не желая мириться с позором, ночью мужчина пробрался в дом и проломил тяжелым предметом им троим головы. После этого он открыл в доме все окна и таким образом заморозил тела. Вернувшись через несколько дней, он расчленил тела и спрятал их под снегом.