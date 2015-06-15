Под Волгоградом мужчина убил многодетную мать и закопал ее тело в лесу

В поселке Ерзовка под Волгоградом после отдыха в кафе внезапно пропала многодетная мать, о ее исчезновении в полицию заявила подруга. Как позднее удалось выяснить, женщину убил и закопал в лесу ее 25-летний знакомый.

Как рассказала в полиции подруга пропавшей, они отдыхали в кафе поселка Ерзовка, а после разъехались по домам. На следующее утро выяснилось, что пропала ее подруга, многодетная мать, которая не могла внезапно исчезнуть. Правоохранители возбудили уголовное дело и выяснили, что сразу же после кафе 30-летняя женщина в компании своего 25-летнего знакомого отправилась в гараж, из которого после не вышла.

Сотрудники правопорядка задержали молодого человека, который сообщил о том, что убил свою знакомую в пылу ссоры, а ее тело вывез в лес за поселком Ерзовка и закопал, чтобы скрыть следы преступления. В настоящий момент расследование по факту произошедшего продолжается, выясняются все обстоятельства инцидента.