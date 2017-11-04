В Кировской области женщина ударила пенсионера ножом из-за «чекушки»

В Чепецке Кировской области женщина 1973 года рождения получила 3 года и 10 месяцев тюрьмы, в декабре 2017 года она ударила ножом своего 77-летнего знакомого. По данным следствия, она «взбесилась» из-за того, что мужчина не давал ей деньги на 0,5 водки и заставлял ее ходить в магазин за «чекушками».

Как сообщается, 22 декабря 2017 года женщина пришла в гости к своему 77-летнему знакомому. Они распили маленькую бутылку водки и тот дважды посылал ее в магазина за спиртным, разлитым по 0,25 литров. Женщина устала ходить в магазин и попросила пенсионера дать ему денег, чтобы она купила сразу 0,5 водки. Однако, тот отказал ей, так как думал, что она уйдет распивать водку с кем-то другим.

В итоге, как рассказала осужденная, она «взбесилась» от слов собутыльника и ударила его ножом в живот. Тот выбежал их кухни и закрыл двери на шпингалет. Женщина выбила ногой стекло в двери, но пенсионер успел спрятаться у соседей, которые успели позвонить в полицию и вызвать врачей.

По данным от кирово-чепецкой прокуратуры, женщина признала свою вину и не стала отрицать совершенного преступления. Ей присудили 3 года и 10 месяцев тюрьмы. Потерпевший не дожил до заседания суда, так как умер от болезни бронхов и легких.