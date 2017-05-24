В Волгограде родители отсидят 32 года за то, что сделали из дочери секс-рабыню

В Волгограде суд вынес решение в отношении молодых родителей, которые на протяжении нескольких месяцев насиловали собственную дочь. Отмечается, что на двоих им предстоит провести в тюрьме 32 года, мужчину и женщину также лишили родительских прав.

Как стало известно, в Волгограде 35-летние мужчина и женщина несколько месяцев насиловали собственную дочь, практически превратив ее в секс-рабыню. Девочка перестала посещать школу и только удовлетворяла извращенные фантазии своих родителей.

Известно, что чаще всего девочку насиловал отец, а мать иногда присоединялась, часто они занимались сексом втроем. Как удалось выяснить следствию, мать подростка изнасиловали в 13 лет и теперь она таким образом решила подготовить свою дочь к тому, что с ней может произойти что угодно. Сама девочка никому не рассказывала о насилии родителей, правда открылась на плановом осмотре у гинеколога. Врач выяснил, что в отношении девочки совершались сексуальные действия.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело и арестовали родителей, которые во всем признались и в красках описали, как насиловали дочь. Суд вынес решение отправить отца девочки в колонию строгого режима на 17 лет, а мать - в колонию общего режима на срок до 15 лет.