На Кубани мужчина до смерти забил любимую из-за мата

На Кубани мужчина до смерти забил свою возлюбленную за то, что она ругалась матом. Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 10 апреля.

Как стало известно, вечером 9 апреля мужчина вместе со своей сожительницей отправился в гости, где они распивали спиртные напитки. Когда женщина напилась, она стала ругаться матом, в частности, "посыпая" нецензурной бранью своего мужчину. Это не понравилось ее 49-летнему возлюбленному и он набросился на 38-летнюю женщину с кулаками. Мужчина несколько раз ударил сожительницу по голове, спине и животу, а затем перенес ее в кровать и лег спать.

Утром, 10 апреля, он обнаружил, что его возлюбленная скончалась. Злоумышленник испугался и вынес тело погибшей женщины на улицу, после чего скрылся. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в тот же день, он дал признательные показания.

Медики констатировали смерть погибшей от закрытой черепно-мозговой травмы и тупой травмы живота с разрывом селезенки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется выяснение всех обстоятельств трагедии, решается вопрос о передаче материалов дела в суд.