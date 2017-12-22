В Воронеже женщина задушила подругу и спрятала ее труп в лесу

В Воронеже 50-летняя женщина получила 8 лет тюрьмы за убийство своей 31-летней подруги. Во время спора она, согласно материалам суда, задушила свою знакомую и отвезла ее труп в лес.

Как сообщается, в июне 2017 года мужчина, проживающий в Терновском районе Воронежа, обратился в полицию и заявил, что его жена пропала. 31-летняя женщина покинула дом, уехав на работу, больше о ней никто ничего не слышал.

В ходе расследования сотрудники СКР выявили подозреваемую в совершении убийства. Женщина, уже имеющая судимость, призналась, ее подруга пришла к ней в гости и между ними возникла ссора. В итоге, она задушила свою подругу, а ее труп она отвезла и спрятала в зоне лесополосы города. Дело было передано в суд, задержанную признали виновной и приговорили к 8 годам тюрьмы. По данным, убийство случилось из-за того, что подруги поссорились и одна из них решила завершить конфликт смертью оппонентки.