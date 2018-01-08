В Москве мужчину чуть не зарезали канцелярским ножом

9 апреля в центре Москвы безработный мужчина во время ссоры пытался зарезать своего оппонента канцелярским ножом. По данным от пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, инцидент случился в Красносельском районе, на улице Верхняя Красносельская.

Как сообщается, вечером 9 апреля в центре Москвы чуть не зарезали мужчину. В больницу поступил мужчина 1964 года рождения, на его шее и голове были раны от канцелярского ножа. Оказалось, что он поссорился с безработным местным жителем, который взял нож, применяемый в канцелярии, и нанес им удары по голове и шее оппонента.

Полиция установила, что в покушении на убийство главным подозреваемым является мужчина 1980 года рождения. Он был задержан неподалеку от места случившегося инцидента. Установлено, что он является безработным и, предположительно, пытался убить оппонента из-за ссоры.

Сейчас против задержанного возбудили уголовное дело. Пострадавший получил помощь медиков, его состояние не уточняются. Информацию подтвердили представители пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве. Ведутся проверки.